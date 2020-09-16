«Валит боком»: в Казани трамвай развернуло поперек рельсов

В Казани на фото и видео попало очередное происшествие с участием общественного транспорта. Трамвай сошел с рельсов на Сибирском тракте.

На кадрах видно, что накануне вечером в районе остановки Пионерская вагон просто развернуло поперек путей, пассажиры покинули салон. О пострадавших в результате ДТП не сообщается, данных о поврежденных машинах в соседних с путями полосах также нет.

Напомним, ранее в столице Татарстана один трамвай попал в аварию с автокраном на перекрестке Тульской и Авангардной, другой - сошел с рельсов на улице Техническая.