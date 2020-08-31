В Казани трамвай сошел с рельсов. О пострадавших не сообщается

Сегодня в Казани трамвай сошел с рельсов. Снимки и видео с места аварии появились в социальных сетях.

По сообщениям очевидцев, ДТП произошло на улице Техническая на мосту. На кадрах видно, что трамвай маршрута №5 частично сошел с путей. Пассажиры покинули салон общественного транспорта, о пострадавших не сообщается.

"Не долго радовались"

"Так и думал , нужно было рельсы все менять , они практически все в земле", - пишут казанцы в комментариях в видеозаписи.

Напомним, в минувшие выходные в Казани открыли новый участок Большого Казанского кольца, по которому, в том числе, двигается трамвай пятого маршрута.