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В Казани трамвай сошел с рельсов. О пострадавших не сообщается

31.08.2020, 12:09 275 1 prokazan.ru

Сегодня в Казани трамвай сошел с рельсов. Снимки и видео с места аварии появились в социальных сетях. 

По сообщениям очевидцев, ДТП произошло на улице Техническая на мосту. На кадрах видно, что трамвай маршрута №5 частично сошел с путей. Пассажиры покинули салон общественного транспорта, о пострадавших не сообщается.

"Не долго радовались"
"Так и думал , нужно было рельсы все менять , они практически все в земле", - пишут казанцы в комментариях в видеозаписи. 

Напомним, в минувшие выходные в Казани открыли новый участок Большого Казанского кольца, по которому, в том числе, двигается трамвай пятого маршрута. 

 

ДТП Общественный транспорт
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комментарии

Горожанин
0
31 августа 2020
12:14
Не доехал до Булочно кондитерского комбината бедолага.

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