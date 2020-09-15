«Прошел путь от полевика до »генерала": умер выдающийся геофизик из Татарстана Ринат Харисов

На 72-м году жизни в Татарстане скончался выдающийся геоофизик, экс-гендиректор "ТПГ-Групп" и бывший депутат Госсовета республики Ритан Харисов. Об этом сообщается на сайте компании.

Ринат Харисов окончил КФУ, после чего переехал в Бугульму. С 1974 по 1988 год он прошёл путь от геофизика-оператора до начальника сейсморазведочной партии «Татнефтегеофизики», затем возглавлял Бугульминскую полевую геофизическую экспедицию. В 1993-1995 годах являлся заместителем генерального директора по разведочной геофизике. С 1995 года до 2017 года работал генеральным директором АО «Татнефтегеофизика», затем ТНГ-Групп. Участвовал в поисках и разведке нефтегазовых месторождений в РТ, Западной Сибири, Оренбургской области, а также Ливии и Турции.

В числе знаков отличия и почётных званий Рината Харисова: действительный член (академик) Международной академии минеральных ресурсов, лауреат государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники, Заслуженный геолог Татарстана, Почётный работник ТЭК, Почётный разведчик недр, Отличник нефтяной промышленности, Почётный гражданин Бугульмы, Орден Трудового Красного Знамени, Почётная грамота Верховного Совета Татарской АССР, почётный знак «Лидер российской экономики», знак «За заслуги перед ОАО "Татнефть"».

Выражаем соболезнования родным и близким.