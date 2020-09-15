Путин назначил в Татарстане новых судей

Владимир Путин подписал указа о назначении новых судей в Республике Татарстан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, председателем Кукморского районного суда РТ назначен Рамис Мутиев, судьей Арбитражного суда РТ — Евгения Холмецкая. Срок их полномочий составит 6 лет.

Также судьей Вахитовского районного суда Казани назначен Артур Киселев, судьей Высокогорского района — Наталья Волколоская, Зеленодольского района — Эльвира Новикова, Нижнекамского района — Эльвира Марданова, Чистопольского района — Ильнур Залялов.

