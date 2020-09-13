ЦИК подвел предварительные итоги выборов в Татарстане

Члены республиканского ЦИКа подвели первые итоги трехдневных выборов. На 18:00 сегодняшнего дня проголосовало 2 169 200 татарстанцев, что составило 73,60 % избирателей. Глава республиканского ЦИКа Андрей Кондратьев рассказал, что выборы прошли без серьезных нарушений.

Федеральный ЦИК уже приступил к подсчету голосов.Стали известны первые цифры по выборам Президиента Татарстана. По данным избиркома на основании подсчитанных сейчас бюллетеней, в президентской гонке лидирует Рустем Минниханов с 88,5 % голосов избирателей. Следом идет "справедливоросс" Альмир Михеев с 3,88 %. Тройку замыкает представитель партии "Коммунисты России" Альфред Валиев с 3,3 % голосов. Четвертую строчку занял сторонник ЛДПР Владимир Сурчилов с 2,15 % голосов избирателей. На пятом месте расположился член "Партии Роста" Олег Коробченко с 1,88 % голосов.