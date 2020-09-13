Две европейские страны объявили о начале второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса началась: такое мнение высказал канцлер Австрии Себастьян Курц и уполномоченный правительства Венгрии по науке Роман Примула.

«Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно» - передают слова Курца "РИА Новости".

Похожего мнения придерживается и Примула:

"В Чехию пришла вторая волна коронавируса, в ближайшие две-три недели число госпитализированных может достичь тех же показателей, которые были весной. К концу октября число заполненных койко-мест, выделенных в больницах для зараженных COVID-19, может достичь максимума"" - заявил чиновник

Напомним, что на этой неделе Президент Татарстана Рустем Минниханов рассказал, что не ожидает второй волны коронавируса в Татарстане.