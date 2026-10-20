Новости Татарстана

В Татарстане не стали вводить экстренные меры на молочном рынке

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Экстренные меры на молочном рынке Татарстана вводить не будут. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. По его словам, уже действующих программ поддержки достаточно, а деньги доходят до получателей полностью.

В животноводстве ситуация постепенно выравнивается, хотя и в растениеводстве, и в животноводстве остается недобор из-за ценовой конъюнктуры. При этом производство молока и другой продукции животноводства растет относительно прошлого года.

С августа закупочные цены на молоко пошли вверх. Сейчас сырое молоко продают по 39–41 рублю за литр, а некоторые хозяйства — по 43, 45 и даже 47 рублей. Министр рассчитывает, что положительная динамика сохранится.

Вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов ранее говорил, что ущерб от сложившихся цен на молоко превысил 15 млрд рублей. Это больше годового объема поддержки всего сельского хозяйства республики.

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