Минниханов рассказал, ожидает ли второй волны коронавируса в Татарстане

Рустам Минниханов сегодня в прямом эфире заявил, что не ждет второй волны коронавируса в Татарстане. Заверение прозвучало в ответ на вопрос об информации, которую распространяют в сети - очередной виток ограничений, который якобы может произойти после 20 сентября.

По словам главы республики, на сегодняшний день население знает о мерах безопасности и соблюдает их, огромную работу проводят Роспотребнадзор и правоохранительные органы.

"300-350 протоколов каждый день за нарушения. Кажется, что проверяющие ищут изъяны, но нет, они приводят нас в чувство. <...> Я уверен, что если будем придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, то не допустим второй волны", - сказал Минниханов.

Напомним, ранее в правительстве РТ также комментировали возможность перехода школ на "дистанционку".