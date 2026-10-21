Новости Татарстана

Роспотребнадзор Татарстана насчитал за неделю 10 706 заболевших гриппом и ОРВИ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

За прошлую неделю в Татарстане выявили 10 706 заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики. Это на 33,4 процента меньше эпидемического порога.

Среди респираторных вирусов, которые циркулируют сейчас, преобладают возбудители негриппозной этиологии. Ранее отмечали: сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ в России будет держаться до весны. Вакцинацию можно пройти и в ноябре, и в январе, однако оптимальным сроком считается начало сезона.

Состав противогриппозной вакцины в нынешнем сезоне полностью обновили. Изменения затронули все три компонента препарата.

Прививочная кампания охватила 821 030 человек. В том числе прививки получили 257 202 ребенка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

6 часов назад

В HSBC допустили, что через 5 лет Ормузский пролив станет «ненужным»

Интересное в Казани

день назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов

тараканы в многоквартирном доме

Не у нас

17 часов назад

Россияне обсуждают 10 направлений для отдыха без загранпаспорта в Новый год

Интересное в Казани

день назад

2,5 миллиона саженцев за осень: как в Казани заботятся об экологии и почему этого мало для повседневной жизни

взять в аренду видеокамеру в Москве

Кулинария

17 часов назад

Испанцы превращают картофель и яйца в толстый пирог на сковороде: готовлю тортилью без духовки на завтрак за пару минут

Не у нас

день назад

Нугуманова сняла завесу тайны с помолвки с хоккеистом «Локомотива»

Кулинария

день назад

Переспелые бананы больше не выбрасываю: на сковороде они превращаются в нежный десерт с золотистой корочкой

Кулинария

5 часов назад

Забудьте про жарку и литры масла: немецкие котлеты в духовке получаются сочными, нежными и с аппетитной корочкой
Лайфхаки
3 часа назад

5 способов пристроить старую шубу и освободить шкаф

Старая шуба может ещё пригодиться дома: рассказ...

Кулинария

39 минут назад

Сосиски больше не варю и не жарю просто так: прячу их в картофельное пюре и получаю необычный ужин с золотистой корочкой

Кулинария

4 часа назад

Итальянцы называют это печенье «Поцелуй дамы»: готовлю необычный десерт из двух половинок с шоколадной прослойкой

Не у нас

6 часов назад

АПС хочет, чтобы ЕС снял санкции против газа из России из-за роста цен

Не у нас

6 часов назад

Три спорных случая матча с «Локомотивом» оспорил «Краснодар» в ЭСК РФС
Нацпроекты в Татарстане получили 75% годового ф...
Новости Татарстана
18 часов назад

Нацпроекты в Татарстане получили 75% годового финансирования

Кулинария

7 часов назад

Яйца больше не отправляю только в омлет: французский киш с беконом и сыром получается сытнее любого завтрака

Новости Татарстана

10 часов назад

Асгату Сафарову исполнилось 65 лет — его поздравил Раис Татарстана

Кулинария

10 часов назад

Бананы больше не добавляю в кашу и выпечку: заворачиваю в обычный лаваш и за 10 минут получаю десерт с карамельной корочкой
Почему импланты подходят не всем: казанский хир...
Интересное в Казани
6 дней назад

Почему импланты подходят не всем: казанский хирург рассказал о способах коррекции груди