Роспотребнадзор Татарстана насчитал за неделю 10 706 заболевших гриппом и ОРВИ
За прошлую неделю в Татарстане выявили 10 706 заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики. Это на 33,4 процента меньше эпидемического порога.
Среди респираторных вирусов, которые циркулируют сейчас, преобладают возбудители негриппозной этиологии. Ранее отмечали: сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ в России будет держаться до весны. Вакцинацию можно пройти и в ноябре, и в январе, однако оптимальным сроком считается начало сезона.
Состав противогриппозной вакцины в нынешнем сезоне полностью обновили. Изменения затронули все три компонента препарата.
Прививочная кампания охватила 821 030 человек. В том числе прививки получили 257 202 ребенка.
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