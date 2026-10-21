Роспотребнадзор Татарстана насчитал за неделю 10 706 заболевших гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю в Татарстане выявили 10 706 заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики. Это на 33,4 процента меньше эпидемического порога.

Среди респираторных вирусов, которые циркулируют сейчас, преобладают возбудители негриппозной этиологии. Ранее отмечали: сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ в России будет держаться до весны. Вакцинацию можно пройти и в ноябре, и в январе, однако оптимальным сроком считается начало сезона.

Состав противогриппозной вакцины в нынешнем сезоне полностью обновили. Изменения затронули все три компонента препарата.

Прививочная кампания охватила 821 030 человек. В том числе прививки получили 257 202 ребенка.