Татарстанцы проверят финансовые знания на онлайн-зачете до 27 октября

Проверить финансовые знания на всероссийском онлайн-зачете жители Татарстана могут до 27 октября. Об этом сообщили организаторы. Пройти испытание разрешают как самостоятельно, так и вместе с семьей.

Для взрослых участников подготовили два уровня сложности — базовый и продвинутый. Задания покажут, насколько уверенно человек распоряжается личным бюджетом и принимает решения, связанные с деньгами. Младшие школьники будут знакомиться с финансовыми понятиями через игру. Среди тем для них есть накопления на мечту.

В этом году впервые появились задачи, основанные на реальных ситуациях от крупнейших цифровых платформ, включая известные маркетплейсы. Одно из заданий посвящено фишингу — обману, с которым сталкиваются покупатели онлайн-сервисов. Если какая-то тема окажется сложной, участнику подготовят персональные рекомендации. Успешное прохождение зачета дает право на именной сертификат.

Годом ранее финансовый зачет прошли более 52 тысяч жителей Татарстана.