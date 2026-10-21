Татарстанцы проверят финансовые знания на онлайн-зачете до 27 октября
AI Изображение носит иллюстративный характер
Проверить финансовые знания на всероссийском онлайн-зачете жители Татарстана могут до 27 октября. Об этом сообщили организаторы. Пройти испытание разрешают как самостоятельно, так и вместе с семьей.
Для взрослых участников подготовили два уровня сложности — базовый и продвинутый. Задания покажут, насколько уверенно человек распоряжается личным бюджетом и принимает решения, связанные с деньгами. Младшие школьники будут знакомиться с финансовыми понятиями через игру. Среди тем для них есть накопления на мечту.
В этом году впервые появились задачи, основанные на реальных ситуациях от крупнейших цифровых платформ, включая известные маркетплейсы. Одно из заданий посвящено фишингу — обману, с которым сталкиваются покупатели онлайн-сервисов. Если какая-то тема окажется сложной, участнику подготовят персональные рекомендации. Успешное прохождение зачета дает право на именной сертификат.
Годом ранее финансовый зачет прошли более 52 тысяч жителей Татарстана.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец