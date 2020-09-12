«Самое поганое, что фото реальное»: Малькевич - о том, кто «вбрасывает» фейки о выборах в Татарстане

Член общественной палаты РФ Александр Малькевич сегодня в Едином информационном центре, посвященном выборам, заявил о трех структурах, которые занимаются распространением недостоверной информации о выборах в республике.

К распространителям фейков он причислил движение "Голос" и их "Карту нарушений". На ней числятся сотни нарушений, но информацией "из достоверного источника" помечены единицы. Также это Штабы Навального, которые, по словам Малькевича, "профессионально баламутят воду", работают по всей стране и специализируются на создании фейков. Третья структура - это СМИ-иностранные агенты, в республике Малькевич назвал таковым издание Идель.Реалии, дочерний проект "Радио Свобода".

"Штаб Навального находит "сенсационную" весть и сразу ее помещает на карту нарушений "Голоса", а потом это как раз транслируется на платформе Идель.Реалии. "К началу голосования на одном из УИКов урна не была опечатана, вот фотография, кошмар, что происходит" (цитирует сообщение). Начинаем разбираться и выясняется, что фотография реальна, просто сфотографирована урна с такой стороны, что пломба не видна, потому что она сзади расположена, вот и все!", - описал процесс член общественной палаты. Он также отметил, что "самое поганое - что фотография реальная", но искажает картину так, как нужно автору.

В целом, по мнению Малькевича, огромное число фейков связано с несовершенством соответствующего закона - наказание следует, только если недостоверная информация причинила вред людям, с обилием анонимных аккаунтов и каналов в соцсетях, а также распространением фейков из-за границы.

Напомним, что накануне выборов в Татарстане вышел фильм ФБК, посвященный Минниханову.