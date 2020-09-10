Штаб Навального в Казани и Фонд борьбы с коррупцией выпустили расследование о Минниханове

Фонд борьбы с коррупцией и Штаб Навального в Казани выпустили расследование о главе Татарстана Рустаме Минниханове.

В 40-минутном сюжете рассматривается появление на политической арене Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова, также представители Штаба считают количество и стоимость недвижимости, анализируют, где президент Татарстана любит отдыхать на новый год, число и цены его наручных часов. В видеоряд попали комплекс "Лучано", дом в центре Казани, недалеко от мечети Кул Шариф, в деревне Ильино и в 30 километрах от Казани, на берегу Волги, на месте бывшего детского лагеря, квартиры в Дубае и Москве, а также другие объекты, которые, по словам авторов фильма, принадлежат семьям Минниханова и Шаймиева.

Напомним, что во время съемок одного из эпизодов - дачи внука Шаймиева - съемочную группу заблокировали люди на мотоциклах, в отношении одного из представителей ФБК - Георгия Албурова - было написано заявление в полицию за нарушение неприкосновенности частной жизни. Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей.