«Ничем от Москвы не отличается»: Элвин Грей рассказал, чем Казань лучше Уфы

Певец Элвин Грей, он же Радик Юльякшин, рассказал в интервью для проекта "100% Татарстан", почему переехал жить в Казань и чем столица Татарстана выгодно отличается от столицы Башкирии.
По его словам, Казань ничем не отличается от Москвы.
"Я переехал в Казань после Москвы, увидел все своими глазами, прочувствовал и понял, что это очень красивый город. Мне очень здесь понравилось, честно скажу. Ничем от Москвы не отличается, город развивается со всех сторон. В творческом плане тоже все классно", - рассказал Юльякшин.
Он также отметил, что Казань наиболее удобна для перемещений - рядом и родная Башкирия, и Москва. Из Уфы, где исполнитель прожил 20 лет, добираться в другие города было куда сложнее.
Напомним, недавно исполнитель засветился в скандале с участием мужа своей бывшей девушки: он выгнал молодого артиста под творческим псевдонимом Вилли из своего лейбла.
комментарии
Уфага борабыз
Уфанын сосыларын
Согынып турабыз
Терзегэ бер корасан
Усырып китасэн
Самогон ища, ища
Вагонда етасын
Монканы сэнгэрэгэ
Сортирга борабыз
Уфанын туалетан
Окылдан езасын
Ок Идельнен ислярэн
Рахэтлэнэп сусасын
Химзавод бугын иснэп
Ховага ущасын..
Рахэтлэнэп сусабыз
Химзавод бугын иснэп
Ховага ущабыз
- Он и не собирается в Москву. Он в Париж хочет удрать. На хрена ему закаканная Москва? Объясните алкаши? Он, Элвис Гей, прямо сказал: Иль Париж иль Вашингтон. Все остальное - 100% едросовская помойка. И 100% сасы. (Знаменитое слово "сасы" всемирно известного Альметьевского театра драмы от которого до сих пор вздрагивает передовая башкирская ентеллехенция )