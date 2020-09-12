«Ничем от Москвы не отличается»: Элвин Грей рассказал, чем Казань лучше Уфы

Певец Элвин Грей, он же Радик Юльякшин, рассказал в интервью для проекта "100% Татарстан", почему переехал жить в Казань и чем столица Татарстана выгодно отличается от столицы Башкирии.

По его словам, Казань ничем не отличается от Москвы.

"Я переехал в Казань после Москвы, увидел все своими глазами, прочувствовал и понял, что это очень красивый город. Мне очень здесь понравилось, честно скажу. Ничем от Москвы не отличается, город развивается со всех сторон. В творческом плане тоже все классно", - рассказал Юльякшин.

Он также отметил, что Казань наиболее удобна для перемещений - рядом и родная Башкирия, и Москва. Из Уфы, где исполнитель прожил 20 лет, добираться в другие города было куда сложнее.

Напомним, недавно исполнитель засветился в скандале с участием мужа своей бывшей девушки: он выгнал молодого артиста под творческим псевдонимом Вилли из своего лейбла.