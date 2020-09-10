Наверх
COVID-19 в Татарстане

6761 заболевших

67 погибших

5581 выздоровевших

(статистика оперштаба РТ)

Новости Казани и РТ

16:23, сегодня
В Казани мужчина в форме ГИБДД изнасиловал 13-летнюю девочку
17:40, сегодня
Роспотребнадзор Татарстана ищет коронавирус в воде, метро и магазинах
16:56, сегодня
Казанцы смогут сделать прививки от гриппа на избирательных участках
16:36, сегодня
«Интересно, какие часы сегодня наденет»: челнинцы шутят над Миннихановым после фильма Навального
16:26, сегодня
Водитель из Челнов может отправиться в тюрьму за взятку в тысячу рублей сотруднику ДПС
16:00, сегодня
ВТБ переходит на единую телекоммуникационную сеть Ростелекома
15:28, сегодня
В Казани ищут мужчину, который угнал и поломал детский электромобиль
15:17, сегодня
Нижнекамца признали виновным в изнасиловании 16-летней дочери
14:30, сегодня
Пьяный подросток оскорбил полицейского: суд вынес приговор юному татарстанцу
14:01, сегодня
В Челнах 15-летний подросток грозился расправиться с ребенком и его родителям
13:51, сегодня
В Казани сын зарезал отца и спрятал тело под кровать. Труп нашли через четыре дня
13:15, сегодня
Опять двойка: прокуратура вновь недовольна челнинскими чиновниками
13:15, сегодня
Как стартовал осенний сезон на ТНТ
13:01, сегодня
Челнинец взял у прохожего телефон, засунул в карман
12:59, сегодня
Минниханов рассказал, ожидает ли второй волны коронавируса в Татарстане
12:31, сегодня
«Надо было раньше людей выпускать»: Минниханов назвал самоизоляцию в Татарстане «чрезмерной»
12:15, сегодня
Учитель стал новым начальником управления по делам молодежи Челнов
12:01, сегодня
В Челнах совершено преступление прямо в здании полиции
11:43, сегодня
Еще один мужчина умер от коронавируса в Татарстане
11:15, сегодня
Челнинец упал со второго этажа торгового центра
11:01, сегодня
Любовь зла: челнинка нанесла сожителю удар ножом
11:00, сегодня
Банк «Открытие» и Ozon предложили онлайн-сервис кредитования малого и среднего бизнеса
10:55, сегодня
Безработные родители в Татарстане в сентябре получат выплату на детей
10:01, сегодня
«Там впереди менты»: в Челнах высадили пассажиров, ехавших стоя
09:45, сегодня
В Татарстане в садовом домике сгорели два человека
09:31, сегодня
Доля новых онлайн-вкладов в ВТБ летом достигла 60%
08:44, сегодня
На дороги Казани выведут 23 новых пассажирских автобуса
07:01, сегодня
Стало известно, когда завершится пандемия коронавируса
06:55, сегодня
«Выживает один из десяти»: в Казани врачи спасли мужчину с тяжелыми последствиями COVID-19
06:28, сегодня
Штаб Навального в Казани и Фонд борьбы с коррупцией выпустили расследование о Минниханове
20:28, 09.09.2020
Бил, насиловал, ломал ребра: заколотая отверткой в Заинске женщина была в полиции, но ее не услышали
17:10, 09.09.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали слухи о новых справках для школьников
15:55, 09.09.2020
В Челнах «Нексия» наехала на бордюр и перевернулась на крышу
15:36, 09.09.2020
Прокуратура Челнов: туркменских студентов,вышедших на протесты, выселили из общежития незаконно
14:44, 09.09.2020
В следственный изолятор Казани пытались пронести конфеты с наркотической начинкой
14:00, 09.09.2020
В августе россияне в девять раз увеличили траты на развлечения в Казани
13:49, 09.09.2020
В Казани временно изменится маршрут 10 автобусов
13:15, 09.09.2020
В Челнах водитель «Опеля» сбил ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте
13:01, 09.09.2020
В Татарстане мужчина торговал паленым алкоголем прямо около дома
12:57, 09.09.2020
Казанские врачи спасли грибника, которого забодал бык
12:28, 09.09.2020
В Казани экстренно сел самолет, который следовал из Москвы в Тюмень
12:15, 09.09.2020
Не прошло и года: прокуратура проверит, как власти Челнов решают транспортную проблему города
12:11, 09.09.2020
Tele2 запустила продажу смартфонов по программе trade-in
12:04, 09.09.2020
У казанца за долги по ЖКХ забрали автомобиль BMW
12:01, 09.09.2020
В Челнах участники ОПГ похитили у «Росгосстраха» около 6 млн рублей
11:36, 09.09.2020
Мать зарезала сына за отказ делиться самогоном: жительнице Менделеевска вынесли приговор
11:28, 09.09.2020
В Татарстане от коронавируса умерли уже 66 человек. Стало известно о двух новых случаях
11:12, 09.09.2020
В Казани у активистов из «Объединенных демократов» прошли обыски «по делу Ходорковского»
11:01, 09.09.2020
«Скажите ему, что здесь не Бугульма»: и снова челнинцы критикуют мэра
11:00, 09.09.2020
Банк «Открытие»: больше половины жителей ПФО заявили о готовности воспользоваться кредитом
10:26, 09.09.2020
В Казани полиция устроила массовые проверки на дорогах
10:10, 09.09.2020
Появились фото смертельного наезда на пешехода в Татарстане. Водитель сбежал с места ДТП
10:01, 09.09.2020
В Челнах управляющая компания вместо того, чтобы починить, «доломала» окно в подъезде
09:34, 09.09.2020
В два раза больше предпринимателей выбирают ВТБ
09:24, 09.09.2020
Обвиняемый в нападении на женщин нижнекамец рассказал, что не знал о беременности жертв
09:01, 09.09.2020
«Кто-то травит жителей»: люди жалуются на запах газа в городе по ночам
08:16, 09.09.2020
Это называют чудом: жительница Казани родила малыша после сложной операции на половых органах
07:33, 09.09.2020
В Минобрнауки Татарстана прокомментировали слухи о переходе школ на «дистанционку»
20:08, 08.09.2020
В Казани на Чистопольской образовалась огромная яма на дороге
19:45, 08.09.2020
В Казани мужчина на спор выпил бутылку водки и умер на месте
19:00, 08.09.2020
Банк «Открытие»: 46% россиян готовы брать кредиты и наращивать потребление после пандемии
17:47, 08.09.2020
Казанцы пришли на помощь пенсионерке с дочерью, которых бывший муж-полицейский выгнал из дома
17:24, 08.09.2020
Полицейские Татарстана за шесть часов задержали водителя, который на трассе насмерть сбил человека
16:16, 08.09.2020
Набережные Челны впервые стали участником прямого эфира акции «Мир без слез»
15:22, 08.09.2020
Если вдруг зима нагрянет уже завтра, то можно быть готовым к ней, благодаря этой компании
14:01, 08.09.2020
Алексей Чадов: «Сериал «Игра на выживание» показывает жизнь и людей по-честному»
14:00, 08.09.2020
Стало известно, у каких категорий населения в Татарстане сформировался иммунитет к коронавирусу
13:21, 08.09.2020
В Татарстане всех активистов, баллотирующихся в депутаты в Осиново, сняли с выборов через суд
12:54, 08.09.2020
В Казани три автобуса поменяют маршрут
12:20, 08.09.2020
Синоптики Татарстана прогнозируют грозу и град
12:00, 08.09.2020
Клиенты ВТБ смогут купить квартиру в залоге другого банка
11:29, 08.09.2020
В Татарстане еще два человека скончались от коронавируса
11:16, 08.09.2020
Наши знания - сила, которую необходимо качественно использовать при переводе уставных документов
10:57, 08.09.2020
Чтобы токсичные выхлопы и неприятные запахи не витали в вашем доме, стоит обратиться в эту компанию
10:24, 08.09.2020
Интернет-банк «Открытия» занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank Markswebb в 2020 году
09:59, 08.09.2020
«Да будет свет!»: при помощи настенных светильников Led
09:01, 08.09.2020
Ильсур Метшин объяснил, почему сложно решить проблему с ливневками в Казани
09:00, 08.09.2020
Stand up club Kazan и концертное агентство «AMP show» представляют Шоу «STAND UP АНТИСТРЕСС»
08:26, 08.09.2020
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, почему маски пока не отменили и сколько их еще носить
19:55, 07.09.2020
Метшин рассказал, когда в Казани появится 26 новых станций метро
16:37, 07.09.2020
«Вытирать ноги не позволю»: в Казани семья судится с судьей за книгу об ОПГ «Бандитский Татарстан 2»
15:59, 07.09.2020
В Казани горела пятиэтажэка на Ибрагимова
15:45, 07.09.2020
По-прежнему остаются те люди, которые по-страшному боятся «Черной пятницы»
15:37, 07.09.2020
Стало известно, какие кальянные смогут возобновить работу в Татарстане
14:49, 07.09.2020
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что будут делать с заболевшими COVID-19 школьниками
14:15, 07.09.2020
«Она же полуживая»: жену Дмитрия Тарасова затравили за дебют на казанском телевидении
Фото lenta.inform.kz

Роспотребнадзор Татарстана ищет коронавирус в воде, метро и магазинах

10.09.2020, 17:40 95 1 prokazan.ru

Роспотребнадзор Татарстана в еженедельном режиме проверяет объекты окружающей среды в Казани на наличие вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию. О проверках рассказала сегодня замглавы ведомства Любовь Авдонина на онлайн-брифинге. 

По ее словам, каждую неделю специалисты исследуют смывы с различных поверхностей в торговых объектах, это дверные ручки, тележки, платежные терминалы. Также берутся смывы на станциях метро и в аэропортах, исследуется вода в центральном коллекторе Казани, а также в очистных сооружениях ковидных больниц и госпиталей.

По словам Авдониной, возбудителей вируса пока не было обнаружено. Напомним, сегодня глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, ожидает ли он второй волны коронавируса в республике. 

Коронавирус Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Казанцы смогут сделать прививки от гриппа на избирательных участках
В Казани мужчина в форме ГИБДД изнасиловал 13-летнюю девочку
В Казани ищут мужчину, который угнал и поломал детский электромобиль
В Казани сын зарезал отца и спрятал тело под кровать. Труп нашли через четыре дня
Минниханов рассказал, ожидает ли второй волны коронавируса в Татарстане
«Надо было раньше людей выпускать»: Минниханов назвал самоизоляцию в Татарстане «чрезмерной»
Еще один мужчина умер от коронавируса в Татарстане
На дороги Казани выведут 23 новых пассажирских автобуса
«Выживает один из десяти»: в Казани врачи спасли мужчину с тяжелыми последствиями COVID-19
В следственный изолятор Казани пытались пронести конфеты с наркотической начинкой
В Казани временно изменится маршрут 10 автобусов
Казанские врачи спасли грибника, которого забодал бык
У казанца за долги по ЖКХ забрали автомобиль BMW
В Татарстане от коронавируса умерли уже 66 человек. Стало известно о двух новых случаях
В Казани у активистов из «Объединенных демократов» прошли обыски «по делу Ходорковского»
В Казани полиция устроила массовые проверки на дорогах
Это называют чудом: жительница Казани родила малыша после сложной операции на половых органах
В Минобрнауки Татарстана прокомментировали слухи о переходе школ на «дистанционку»
В Казани на Чистопольской образовалась огромная яма на дороге
В Казани мужчина на спор выпил бутылку водки и умер на месте
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
10 сентября 2020
17:53
Куда уходят деньги--на поиск Covid,a....
И как придумать способ не тратить их зазря?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

07:01, 09.09.2020
В российских школах могут ввести уроки сексуального просвещения
07:01, 08.09.2020
Не зря боялись: в России ряд школ перешел на дистанционное обучение
14:10, 04.09.2020
Социально ответственный бизнес и независимые экологи России реализовали проект «Чистая Волга»
11:34, 04.09.2020
«Поменял приору на мерс»: казанец рассказал, как заработал первый миллион во время кризиса
07:01, 07.09.2020
Назван один из самых полезных продуктов на земле
09:01, 04.09.2020
Стало известно, какие школьники активно распространяют коронавирус
08:01, 04.09.2020
С продажи б/у вещей на Авито будут брать налоги
08:01, 02.09.2020
Разбивает сердца: учёные предупредили о новой опасности коронавируса
07:01, 02.09.2020
Россиян ждут сразу три дополнительные «коронавирусные» выплаты от государства
09:01, 01.09.2020
За рулем не Ефремов был? Шокирующие слова свидетеля защиты
08:01, 01.09.2020
Медики описали новый способ похудения — ходьбу на цыпочках
08:01, 31.08.2020
Эти продукты нужно есть на ночь для похудения
07:01, 31.08.2020
Врачи пришили 15-летнему мальчику отрубленную руку
12:15, 29.08.2020
Еще один человек повторно заболел коронавирусом. Он стал четвертым в мире
09:01, 29.08.2020
Кошачье лекарство оказалось эффективным в лечении коронавируса у людей
07:01, 28.08.2020
В самолетах новыми членами экипажей могут стать врачи
06:01, 28.08.2020
Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
07:01, 27.08.2020
В WhatsApp появится новая полезная функция
06:01, 27.08.2020
Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться переболевшим коронавирусом
07:01, 26.08.2020
Врачи объяснили, в каких случаях человек заболеет коронавирусом повторно
12:30, 25.08.2020
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
15:01, 24.08.2020
Кровавые игры: в Уфе дети убили 8-летнюю девочку, передавив сонную артерию
13:00, 24.08.2020
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
12:01, 24.08.2020
В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020
В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.2020
5 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
08:55, 23.08.2020
«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020
Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020
Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020
Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020
Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
14:01, 19.08.2020
Опять? Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
08:01, 19.08.2020
Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020
Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020
А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020
За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020
Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020
Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020
Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020
Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020
Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020
Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020
Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020
Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020
Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020
Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020
Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020
Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020
Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020
В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
07:13, 27.07.2020
Ученые назвали заболевание, которое в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
14:09, 26.07.2020
Женщина разозлилась на мужа и залила его бетоном в выгребной яме
06:40, 24.07.2020
ВОЗ назвала основные места распространения коронавируса
17:55, 23.07.2020
В Минздраве объяснили причины повторного заражения коронавирусом
17:39, 23.07.2020
В России обезврежена крупная террористическая группировка
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться