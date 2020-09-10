Роспотребнадзор Татарстана ищет коронавирус в воде, метро и магазинах

Роспотребнадзор Татарстана в еженедельном режиме проверяет объекты окружающей среды в Казани на наличие вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию. О проверках рассказала сегодня замглавы ведомства Любовь Авдонина на онлайн-брифинге.

По ее словам, каждую неделю специалисты исследуют смывы с различных поверхностей в торговых объектах, это дверные ручки, тележки, платежные терминалы. Также берутся смывы на станциях метро и в аэропортах, исследуется вода в центральном коллекторе Казани, а также в очистных сооружениях ковидных больниц и госпиталей.

По словам Авдониной, возбудителей вируса пока не было обнаружено. Напомним, сегодня глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, ожидает ли он второй волны коронавируса в республике.