В Татарстане от коронавируса умерли уже 66 человек. Стало известно о двух новых случаях

В Татарстане подтверждено еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе РТ.

Жительница Казани 1954 года рождения была доставлена во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №12 с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19. Состояние женщины осложнялось из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Вирус идентифицирован. Причина смерти установлена в результате аутопсии.

Мужчина 1934 года рождения был госпитализирован в РКИБ с внебольничной двусторонней пневмонией. Его состояние ухудшалось из-за обострения хронических заболеваний состояние ухудшалось. Наличие коронавирусной инфекции подтверждено в результате лабораторного исследования.

Всего на сегодняшний день в республике подтверждено 66 летальных исходов от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выявлено 6740 случаев COVID-19, в том числе 22 за последние сутки, выздоровели 5563 человека.