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Банк «Открытие»: больше половины жителей ПФО заявили о готовности воспользоваться кредитом

09.09.2020, 11:00 0 prokazan.ru

Несмотря на жесткие ограничительные меры по борьбе с эпидемией коронавируса и вопреки летним прогнозам, 43% жителей Приволжского федерального округа сохранили или увеличили уровень своих доходов, а 59% возобновили работу в прежнем режиме. Таковы результаты исследования, проведенного банком «Открытие»*.

29% опрошенных жителей ПФО (43% россиян) заявили, что пандемия и ограничительные меры никак не повлияли на их расходы. 35% опрошенных заявили о росте расходов во время пандемии. 15% респондентов связывают это с увеличением трат на досуг и непродовольственные товары, а 20% респондентов – с необходимостью решать возникшие бытовые проблемы.

Снизили траты из-за потери работы 28% респондентов.

33% жителей ПФО заявили, что самоизоляция никак не повлияла на их доходы.10% опрошенных сообщили о том, что их доходы даже выросли. 47% респондентов отметили снижение своих доходов из-за ограничительных противовирусных мер.

Несмотря на влияние пандемии и ограничительных мер, 55% респондентов заявили, что при необходимости готовы брать новые кредиты. Наибольшая доля поклонников кредитов на Урале (63%) и на Северо-Западе (50%). При этом о готовности к новым кредитам заявили лишь 29% жителей Северного Кавказа и 35% москвичей и жителей Московской области. 16% респондентов в принципе не против кредитов, но не будут брать их сейчас—либо из-за отсутствия необходимости, либо уже имеют обязательства перед банками. Практически никто их респондентов не называл причиной отказа от кредита страх потерять работу во время нового карантина. 38% россиян никогда не брали и не собираются брать кредиты. Наибольший процент «отказников» — на Северном Кавказе (57%) и в Московском регионе (49%).

Четверть опрошенных жителей ПФО (25%) сообщили, что работали во время карантина в обычном режиме. Еще 34% жителей возобновили работу в прежнем режиме (из них вернулись с «удаленки» в офисы 18%, возобновили работу после временного отдыха - 16% опрошенных). Продолжают трудиться из дома 12% респондентов. 19% опрошенных жителей ПФО  заявили, что находятся в поиске новой работы.

*Опрос проведен банком «Открытие» с 26 августа по 2 сентября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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