Мамы Казани могут бесплатно выучиться на повара, визажиста и ландшафтного дизайнера

Молодые мамы Казани могут бесплатно обучиться ряду профессий, находясь в декретном отпуске. Об этом сообщают в пресс-службе Центра занятости населения.

Женщинам предлагают бесплатные курсы мастера маникюра и визажиста, ландшафтного дизайнера и флориста, повара, кондитера, воспитателя детей дошкольного возраста, оператора ЭВ и ВМ. Также молодые мамы могут пройти курсы по 1С: "Предприятие", "Управление торговлей", "Зарплата и управление персоналом".

Обучение доступно для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, трудоустроенных и имеющих постоянную прописку в Казани.

Курсы откроются после того, как завершится набор групп. Получить дополнительную информацию, а также записаться на обучение можно по телефонам +7(843)273-90-95 (Центр занятости по Советскому району) и +7(843)562-48-09 (Центр занятости Казани).