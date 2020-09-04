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Фото: GETTY IMAGES PLUS

В правительстве назвали семь прав, которые есть только у женщин

04.09.2020, 10:22 16 0 prokazan.ru

Специалисты портала Госуслуг рассказали о семи правах, которые в России есть только у женщин. Перечень опубликован в официальном телеграм-канале портала.

Одно из таких прав - это получение сертификата на материнский капитал. По умолчанию сертификат оформляется именно женщине, которая родила или усыновила ребенка. Мужчина может получить его, только если он единственный усыновитель или мама детей умерла или лишена родительских прав. Проактивно сертификат тоже приходит именно маме и распоряжается им тоже она.

Кроме того, брать отпуск по беременности и родам может исключительно женщина, при этом в отпуск по уходу за ребенком может уйти и отец. Работающим или застрахованным женщинам этот отпуск оплачивается из бюджета. Максимальная сумма в 2020 году — 322 122 ₽ за 140 дней.

Подать на развод в течение года после рождения ребенка в России может только его мать. У мужчины просто не примут такое заявление в суде, пояснили специалисты. Женщина же может подать его в любое время.

Если женщина родила троих детей, она может выйти на пенсию по старости в 57 лет, если четверых — в 56 лет, а если пятерых и более — в 50 лет. У отца детей такого права нет, даже если он тоже их растил и обеспечивал.

Использовать маткапитал для накопительной пенсии отцы также не могут, так как одна из целей распоряжения маткапиталом — направление средств господдержки на накопительную пенсию мамы. 

Кроме того, женщина может получать алименты на свое содержание и содержание ребенка до или после развода. Супруг должен платить такие алименты во время беременности и пока ребенку не исполнится три года.

Еще женщины в России, проживающие в селе, могут меньше работать и брать дополнительный выходной: вместо 40 часов в неделю можно работать 36 часов без уменьшения зарплаты. Также работница может раз в месяц брать дополнительный выходной за свой счет — отказать в нем работодатель не вправе.

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