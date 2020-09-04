В Казани разыскивают водителя, который сбил 23-летнюю девушку

Неизвестный водитель в Казани сбил 23-летнюю девушку и скрылся. Его разыскивает ГИБДД.

Авария произошла 3 сентября в 21.30 напротив дома №4а по улице Ломжинская. В результате ДТП девушка получила ушиб мягких тканей поясничного отдела позвоночника.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-15 и +7(843)533-38-48.

Напомним, что за оставление места ДТП водителя могут лишить прав на срок от года до полутора лет, также ему может грозить административный арест на срок до 15 суток.