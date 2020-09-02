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Фото kzn.ru

В Казани 72 тысячи школьников будут питаться бесплатно

02.09.2020, 09:36 20 0 prokazan.ru
Это указ Владимира Путина

Порядка 72 тысяч казанских школьников с этого года будут получать бесплатное питание в школьных столовых. Речь идет об учениках начальных классов, а бесплатное питание им обеспечено согласно указу Владимира Путина. При этом, как заверил мэр Казани Ильсур Метшин, еда хуже не стала. 

"Одноразовое вкусное питание, которое рекомендовано диетологами, прошедшее контроль качества, мы гарантируем", – приводят слова Метшина в его пресс-службе.

Мэр города также напомнил, что в Департаменте продовольствия и социального питания работает единая лаборатория по качеству приемки продуктов. Кроме того, разработан единый стандарт меню, который обязательно согласовывается с Роспотребнадзором.

Также в этом году сохранятся льготы на питание для школьников из малообеспеченных и многодетных семей. В прошлом году таких детей было 18% от общего числа учеников, они питались бесплатно. 

Дети Деньги Образование Казань
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