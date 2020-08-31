В Роспотребнадзоре рассказали, как в Татарстане будут работать детские секции и кружки

Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. Все учреждения образования уже могут работать, и с 1 сентября школьники, как обычно, сядут за парты. Однако у родителей возникает вопрос о внешкольных занятиях. О работе секций и кружков для детей сегодня рассказала глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

"Ограничений в работе культурных центров, где проводятся кружки, секции и дополнительные занятия для детей, на сегодня нет. Но данные организации должны строго соблюдать все меры профилактики и обязательно уведомить нас не позднее чем за один рабочий день до открытия - это требование новых санитарных правил по образовательным учреждениям", - сообщила она.

Напомним, что новый учебный год в Татарстане начнется в очном формате, но с ограничениями. Так, у школьников будут "плавающие" перемены, а звонки между уроками будут отменены.