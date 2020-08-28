В Татарстане отменили школьные звонки между уроками

В новом учебном году в татарстанских школах не будут звенеть звонки между уроками. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации в республике сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

"Отсутствие школьных звонков в этом году новшество, чтобы классы не мешали друг другу", - рассказала представитель ведомства.

Это мера принят из-за того, что все классы работают в этом году в "своем" режиме, то есть уроки проводятся в несколько смен, некоторые классы, например, младшие, будут следовать своему временному расписанию.

Напомним, что ранее стало известно, в каком формате пройдут торжественные линейки на 1 сентября.