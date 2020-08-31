Наверх
COVID-19 в Татарстане

6509 заболевших

61 погибший

5297 выздоровевших

(статистика оперштаба РТ)

Новости Казани и РТ

13:32, сегодня
«Немного ловишь кринж»: как в Татарстане ездят на роботакси и когда оно станет полностью беспилотным
16:00, сегодня
Райффайзенбанк: каждый четвертый россиянин хотел бы оформить ипотеку удаленно
15:45, сегодня
13-летнего челнинца ранили ножом в живот
15:41, сегодня
В Казани двухлетний ребенок оказался заперт в квартире с включенной плитой
15:23, сегодня
В Казани у матери забрали ребенка, который не ходил в школу и жил в антисанитарных условиях
14:45, сегодня
В Челнах около десятиэтажки нашли тело молодой девушки
14:01, сегодня
В Челнах женщина-инвалид вынуждена была находиться в запертой квартире с трупом
13:22, сегодня
В Татарстане сразу в двух районах искали заблудившихся грибников
13:01, сегодня
Челнинка завоевала титул «Первая Вице-Мисс World Fashion Magazine»
13:00, сегодня
Private Banking ВТБ признан лучшим в России
12:09, сегодня
В Казани трамвай сошел с рельсов. О пострадавших не сообщается
12:01, сегодня
Челнинка нашла способ решить транспортную проблему в городе
11:39, сегодня
В Минздраве рассказали, чем будут вакцинировать от гриппа в Татарстане в этом году
11:13, сегодня
В Казани ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись
11:01, сегодня
Так мало? В Челнах на 533 тыс. человек 830 заболевших коронавирусом
11:00, сегодня
Райффайзенбанк и CSI обеспечили возможность подключения СБП на кассах крупнейших сетевых ритейлеров
10:57, сегодня
В Татарстане число умерших от коронавируса перевалило за 60. Подтверждено два новых случая
10:27, сегодня
В Казани за незаконное выбивание долгов оштрафовали коллекторов
10:01, сегодня
Власти Челнов оставили жителей не только без автобусов, но и без салюта
09:42, сегодня
Названы регионы, жители которых больше всего интересуются АУЕ*. Татарстан в их числе
09:22, сегодня
В Татарстане столкнулись две фуры. Кабина одной из них застряла в прицепе другой
08:45, сегодня
Банк «Открытие» получил премию «FINAWARD» за образовательное мобильное приложение Open Aсademy
07:27, сегодня
Россиянам пообещали суровую зиму
07:07, сегодня
В Казани на Волге загорелся катер, пострадали двое детей
19:15, 30.08.2020
В соцсетях появилось видео со сбитой около Туры женщиной
17:49, 30.08.2020
«Не хватало еще чтобы их брехней этой нагружали»: челинцы об экологическом воспитании в школах
17:45, 30.08.2020
Рамзан Кадыров снял видео, чтобы поздравить Татарстан с Днем Республики
16:15, 30.08.2020
«Шурале покинул лес за соципотеку»: звезды эстрады сняли клип в честь Дня Республики
15:15, 30.08.2020
Россияне отказываются от кредитов для сбора детей в школу
13:15, 30.08.2020
Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане: выздоровевших больше, чем заболевших
12:45, 30.08.2020
Прокуратура выяснила, почему хотят выселить вышедших на протесты туркменских студентов
12:15, 30.08.2020
В ночной перестрелке в Казани пострадали парень и девушка
11:15, 30.08.2020
Леоднид Слуцкий записал поздравление с Днем Республики на татарском языке
10:15, 30.08.2020
«Цель развития республики - жизнь людей»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики
09:45, 30.08.2020
Пенсионерам могут выплатить по пять тысяч рублей
09:15, 30.08.2020
Команда КВН из Татарстана заняла призовое место на фестивале «Голосящий Кивин-2020»
08:45, 30.08.2020
В Челнах «Лада Гранта» влетела в бордюр и перевернулась
08:15, 30.08.2020
1 сентября близ Земли пролетит астероид
22:24, 29.08.2020
В Казани открыли новый участок БКК - Магистраль 100-летия ТАССР
18:35, 29.08.2020
«У Лебедева брали что ли?»: у Советского района Казани появился новый логотип
17:18, 29.08.2020
В Казани открыли вторую очередь набережной озера Кабан. Что здесь появилось?
17:07, 29.08.2020
В Минобрнауки рассказали, перейдут ли школы Татарстана на пятидневку
16:02, 29.08.2020
Прокуратура: в Казани мать избила четырехлетнего сына из-за спрятанного планшета
14:59, 29.08.2020
Назван витамин, который блокирует размножение коронавируса. Он есть в простых продуктах
14:15, 29.08.2020
Минтруд Татарстана объяснил, почему 31 августа не будет выходным днем
14:01, 29.08.2020
В Минздраве Татарстана рассказали, примут ли в больницу роженицу без справки об отсутствии COVID-19
13:31, 29.08.2020
Таскает за волосы и пинает: в Казани на видео попало, как мать жестоко избивает ребенка в подъезде
13:03, 29.08.2020
Из-за Дня города и республики в Казани перекроют часть улиц
12:03, 29.08.2020
Минниханов отчитался перед Путиным о ситуации в Татарстане и попросил еще денег для республики
11:30, 29.08.2020
«Курортный» коронавирус: за неделю в Татарстане зарегистрировано 11 завозных случаев заболевания
11:08, 29.08.2020
Недостаточно одного зонта или дождевика, чтобы защититься от дождя
11:01, 29.08.2020
В Иннополисе на улицах заметили беспилотного робота-курьера
10:30, 29.08.2020
В Челнах директор театра возглавит отделение больницы скорой помощи
10:24, 29.08.2020
Чтобы стать фитнес-тренером, недостаточно одной любви к спорту, нужны и специальные документы
10:01, 29.08.2020
В Татарстане ожидается +30 градусов и град
09:09, 29.08.2020
Без этой важной четырехколесной услуги вряд ли обойдется экономика РФ
09:01, 29.08.2020
В Казани женщина испугалась, что ее машину эвакуируют, и умерла
08:01, 29.08.2020
В Казани врачи достали из носа женщины таракана. Проблемы с дыханием у нее начались еще в 2019 году
18:49, 28.08.2020
Почему татарстанцам не стоит обижаться на все подряд и причем здесь ЛГБТ, феминистки и Зулейха
17:57, 28.08.2020
В Израиле тридцать мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу
17:35, 28.08.2020
«Эчпочмак - супер кайф»: в сети набирает популярность новый ролик «Громких рыб» про Татарстан
17:01, 28.08.2020
В министерстве здравоохранения РФ рассказали о вакцинировании детей от коронавируса
16:34, 28.08.2020
В Казани в Русско-Немецкой Щвейцарии создадут огромный экопарк
16:01, 28.08.2020
Зачем свои деньги тратить? Татарстанец нашел на улице банковскую карту
16:00, 28.08.2020
Казань в «ТАНЦАХ»: на въезде в город появилась странная табличка
15:27, 28.08.2020
В Казани не могут определиться с местом башни «Тюбетей Тower»
15:01, 28.08.2020
В Нижнекамске женщина избила полицейского, защищая любимого
14:53, 28.08.2020
Казанца осудили за неоднократное вождение автомобиля в пьяном виде
14:37, 28.08.2020
Предупреждение от МЧС: сегодняшний день в Татарстане закончится грозой, ливнями и даже градом
14:33, 28.08.2020
Подросток для TikTok прикурил сигарету от свечи, стоящей на алтаре в храме. Ему грозит 3 года тюрьмы
14:01, 28.08.2020
В Альметьевске священника обвинили в секс-насилии над ребенком
13:30, 28.08.2020
Билайн в Казани начал подключать eSIM
13:07, 28.08.2020
В Казани полицейские решили проверить «нервного » мужчину и нашли 18 свертков с наркотиками
13:00, 28.08.2020
ТНТ превратил двор в Казани в настоящий курорт
12:40, 28.08.2020
«Водителя на кол, пацана туда же»: казанцы «злорадствуют» над сбитым велосипедистом
12:06, 28.08.2020
В Казани водитель «БМВ» превысил скорость и сбил четырехлетнюю девочку прямо во дворе дома
11:58, 28.08.2020
Пьяный водитель сбил мотоциклиста в Челнах
11:44, 28.08.2020
В Татарстане два человека с коронавирусом поступили сразу в реанимацию. Оба скончались
11:14, 28.08.2020
В Татарстане отменили школьные звонки между уроками
10:01, 28.08.2020
Рафис Бурганов оценил наготу будущей учительницы
09:01, 28.08.2020
В Челнах иностранные студенты вышли на пикет из-за нехватки мест в общежитиях
15:01, 27.08.2020
Челнинец выселил жену из квартиры, потому что она больше не член семьи
14:01, 27.08.2020
В Набережных Челнах грузовик Mersedes врезался в Volkswagen
13:01, 27.08.2020
Словно Малевич: Эрик Гафаров решает задачи с квадратом
12:01, 27.08.2020
«Тёлки могут только смотреть», - пассажир, летевший из Бегишево, устроил дебош
11:01, 27.08.2020
Разбитой бутылкой по шее: горсуд рассматривает громкое убийство

Райффайзенбанк: каждый четвертый россиянин хотел бы оформить ипотеку удаленно

31.08.2020, 16:00 0 prokazan.ru

Каждый четвёртый россиянин хотел бы оформить ипотеку онлайн, а каждый пятый мечтает потратить на сделку не более часа, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе приняли участие более трёх тысяч жителей 11 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые в ближайшие пять лет планируют покупку недвижимости. Это мужчины (45%) и женщины (55%) преимущественно старше 35 лет. Ежемесячный доход большинства респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.

Как россияне хотят выбирать и покупать жильё

Большинство (68%) опрошенных планируют покупку недвижимости в ипотеку и отдают предпочтение новостройкам. 67% доверяют только личному просмотру квартиры. Треть же готовы выбирать будущее жильё на сайтах-агрегаторах объявлений.

«Мы ценим время наших клиентов и постоянно работаем над тем, чтобы с нашей помощью можно было решить квартирный вопрос просто, быстро и безопасно. Запуск „Витрины недвижимости Циан“ на нашем сайте — ещё один шаг в этом направлении. Теперь найти подходящую квартиру, оставить заявку на ипотеку и получить предложение по сделке можно в одном месте, — рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка. — Сегодня порядка 80% заявок мы получаем удалённо через различные онлайн-каналы и считаем, что данный показатель сохранится даже после окончательного снятия всех ограничительных мер».

«Приобретение жилья стало более доступным не только финансово (благодаря субсидированной ставке), но и физически — оформить ипотечную сделку теперь можно без визита в банк, а полностью онлайн, через личный кабинет на сайте pik.ru. Статистика ПИК подтверждает интерес клиентов к такому формату: если в прошлом году доля ипотеки составляла 65%, то в мае 2020 года, с запуском полноценной онлайн-ипотеки, эта доля достигала 93%, а в целом, по итогам первого полугодия 2020 года, составила 76% от общего объема продаж. Большая часть этих сделок — по ипотеке с субсидированной ставкой», — поясняет Юрий Никитчук, руководитель управления клиентских программ ПИК.

Согласно опросу Райффайзенбанка, каждый четвёртый россиянин хотел бы оформить ипотеку онлайн. При этом 17% готовы провести сделку полностью удалённо, а 8% предпочли бы встретиться с представителем банка для подписания документов. Большинство (75%) же собирается посетить отделение банка и оформить всю сделку там.

Онлайн-ипотека ожидания и страхи

59% респондентов не хотели бы оформить ипотеку онлайн, поскольку считают, что удаленное проведение сделки небезопасно. Для 30% респондентов это просто непонятный процесс.

«Некорректная работа с личными данными и слабая политика IT-просвещения — два фактора, не добавляющие доверия сделкам в онлайн формате. Но важно понимать: наличие привычных бумажных документов не является гарантом безопасной сделки. Человеческий фактор в виде неосторожности сотрудника, оформляющего бумажные документы, остается абсолютно тем же. Онлайн-ипотека и электронная закладная, наоборот, делают сделку максимально прозрачной и безопасной. Мы в SmartDeal наблюдали растущий спрос со стороны клиентов на онлайн-ипотеку не только в период изоляционных мер, но и с открытием МФЦ. Прекращение изоляции никак не сказалось на снижении темпов электронной регистрации ипотеки. „Коронакризис“ сделал для удалённых сделок с недвижимостью больше, чем самые продвинутые игроки рынка за последние несколько лет. Банки и застройщики уже не хотят возвращаться устаревшим бумажным процессам, так как для рынка удаленные сделки — способ снижать расходы, а для покупателя — удобство, прозрачность и безопасность», — разъясняет Алексей Макаров, гендиректор компании-разработчика платформы SmartDeal, которая занимается регистрацией электронных закладных.

Безопасность обработки персональных данных — ключевой критерий для 74% респондентов. Для 73% важно отсутствие возможностей для мошенничества с закладной. Для каждого второго в приоритете удобство сервиса онлайн-оформления сделки. Каждый пятый россиянин хотел бы потратить на оформление квартиры не более часа, при этом 26% опрошенных готовы ждать завершения сделки несколько дней. 47% считают нормальным, если оформление занимает до четырёх часов. При этом застройщику и банку 63% россиян готовы доверить регистрацию закладной, 44% — оформление страховки, а каждый третий — внесение изменений в закладные.

Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке просто в личном кабинете на raif.ru. Заявку рассмотрят в течение дня, и с момента её одобрения предложение будет доступно на протяжении трёх месяцев.

Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на сайте.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Немного ловишь кринж»: как в Татарстане ездят на роботакси и когда оно станет полностью беспилотным
Райффайзенбанк и CSI обеспечили возможность подключения СБП на кассах крупнейших сетевых ритейлеров
Банк «Открытие» получил премию «FINAWARD» за образовательное мобильное приложение Open Aсademy
Казань в «ТАНЦАХ»: на въезде в город появилась странная табличка
Билайн в Казани начал подключать eSIM
ТНТ превратил двор в Казани в настоящий курорт
Банк «Открытие»: предприниматели могут оформить инкассацию удаленно
Арташес Сивков назначен первым исполнительным вице-президентом Билайн
Для чего стоит купить гранулятор корма?
Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 4,7% годовых
Бесплатное школьное питание, изменения в кредитах и права осужденных: с сентября в РФ новые законы
Россияне оценили уровень заботы работодателей о своем здоровье
В Райффайзен-Онлайн появился новый раздел привилегий «Скидки для вас»
Чем обернулась для Игоря Верника «Игра на выживание»?
Юристы Билайн победили в двух номинациях Legal Insight 2020
Реклама Yota посмотрит на своих зрителей
Билайн использует AI для адаптации сети под индивидуальные запросы миллионов клиентов
«Здесь больше смелости и свободы»: два мнения о том, может ли Татарстан стать новой Беларусью
«Открытие Research»: рынок недвижимости благополучно пережил пик пандемии коронавируса
Восемь строящихся ЖК в Казани получили аккредитацию банка «Открытие»
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

08:01, сегодня
Эти продукты нужно есть на ночь для похудения
07:01, сегодня
Врачи пришили 15-летнему мальчику отрубленную руку
16:20, 26.08.2020
В республике Татарстан появилась возможность в течение полугода не платить проценты по кредиту
10:57, 25.08.2020
Конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ» состоится в онлайн формате
12:15, 29.08.2020
Еще один человек повторно заболел коронавирусом. Он стал четвертым в мире
09:01, 29.08.2020
Кошачье лекарство оказалось эффективным в лечении коронавируса у людей
07:01, 28.08.2020
В самолетах новыми членами экипажей могут стать врачи
06:01, 28.08.2020
Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
07:01, 27.08.2020
В WhatsApp появится новая полезная функция
06:01, 27.08.2020
Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться переболевшим коронавирусом
07:01, 26.08.2020
Врачи объяснили, в каких случаях человек заболеет коронавирусом повторно
12:30, 25.08.2020
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
15:01, 24.08.2020
Кровавые игры: в Уфе дети убили 8-летнюю девочку, передавив сонную артерию
13:00, 24.08.2020
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
12:01, 24.08.2020
В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020
В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.2020
5 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
08:55, 23.08.2020
«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020
Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020
Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020
Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020
Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
14:01, 19.08.2020
Опять? Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
08:01, 19.08.2020
Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020
Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020
А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020
За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020
Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020
Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020
Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020
Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020
Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020
Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020
Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020
Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020
Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020
Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020
Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020
Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020
Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020
В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
07:13, 27.07.2020
Ученые назвали заболевание, которое в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
14:09, 26.07.2020
Женщина разозлилась на мужа и залила его бетоном в выгребной яме
06:40, 24.07.2020
ВОЗ назвала основные места распространения коронавируса
17:55, 23.07.2020
В Минздраве объяснили причины повторного заражения коронавирусом
17:39, 23.07.2020
В России обезврежена крупная террористическая группировка
14:14, 23.07.2020
Премьер-министр России Мишустин рассказал, как лечился от коронавируса
06:52, 23.07.2020
Российский врач повторно заболел коронавирусом
14:12, 22.07.2020
Правительство вернет россиянам до 15 тысяч рублей за туристические поездки по России
18:40, 19.07.2020
Британия обвиняет Россию в кибератаке и хищении разработок вакцины от коронавируса
10:18, 17.07.2020
Закон о возвращении пива на стадионы могут принять осенью
10:55, 15.07.2020
Патологоанатом рассказал о главной тайне коронавируса
16:14, 13.07.2020
Онищенко назвал самые безопасные для путешествий страны
06:55, 13.07.2020
В грудном молоке нашли антитела к коронавирусу
10:00, 12.07.2020
«Аппетиты немаленькие»: адвокат Ефремова заявил об исках к артисту на 40 миллионов
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться