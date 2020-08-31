Райффайзенбанк: каждый четвертый россиянин хотел бы оформить ипотеку удаленно

Каждый четвёртый россиянин хотел бы оформить ипотеку онлайн, а каждый пятый мечтает потратить на сделку не более часа, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе приняли участие более трёх тысяч жителей 11 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые в ближайшие пять лет планируют покупку недвижимости. Это мужчины (45%) и женщины (55%) преимущественно старше 35 лет. Ежемесячный доход большинства респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.

Как россияне хотят выбирать и покупать жильё

Большинство (68%) опрошенных планируют покупку недвижимости в ипотеку и отдают предпочтение новостройкам. 67% доверяют только личному просмотру квартиры. Треть же готовы выбирать будущее жильё на сайтах-агрегаторах объявлений.

«Мы ценим время наших клиентов и постоянно работаем над тем, чтобы с нашей помощью можно было решить квартирный вопрос просто, быстро и безопасно. Запуск „Витрины недвижимости Циан“ на нашем сайте — ещё один шаг в этом направлении. Теперь найти подходящую квартиру, оставить заявку на ипотеку и получить предложение по сделке можно в одном месте, — рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка. — Сегодня порядка 80% заявок мы получаем удалённо через различные онлайн-каналы и считаем, что данный показатель сохранится даже после окончательного снятия всех ограничительных мер».

«Приобретение жилья стало более доступным не только финансово (благодаря субсидированной ставке), но и физически — оформить ипотечную сделку теперь можно без визита в банк, а полностью онлайн, через личный кабинет на сайте pik.ru. Статистика ПИК подтверждает интерес клиентов к такому формату: если в прошлом году доля ипотеки составляла 65%, то в мае 2020 года, с запуском полноценной онлайн-ипотеки, эта доля достигала 93%, а в целом, по итогам первого полугодия 2020 года, составила 76% от общего объема продаж. Большая часть этих сделок — по ипотеке с субсидированной ставкой», — поясняет Юрий Никитчук, руководитель управления клиентских программ ПИК.

Согласно опросу Райффайзенбанка, каждый четвёртый россиянин хотел бы оформить ипотеку онлайн. При этом 17% готовы провести сделку полностью удалённо, а 8% предпочли бы встретиться с представителем банка для подписания документов. Большинство (75%) же собирается посетить отделение банка и оформить всю сделку там.

Онлайн-ипотека ожидания и страхи

59% респондентов не хотели бы оформить ипотеку онлайн, поскольку считают, что удаленное проведение сделки небезопасно. Для 30% респондентов это просто непонятный процесс.

«Некорректная работа с личными данными и слабая политика IT-просвещения — два фактора, не добавляющие доверия сделкам в онлайн формате. Но важно понимать: наличие привычных бумажных документов не является гарантом безопасной сделки. Человеческий фактор в виде неосторожности сотрудника, оформляющего бумажные документы, остается абсолютно тем же. Онлайн-ипотека и электронная закладная, наоборот, делают сделку максимально прозрачной и безопасной. Мы в SmartDeal наблюдали растущий спрос со стороны клиентов на онлайн-ипотеку не только в период изоляционных мер, но и с открытием МФЦ. Прекращение изоляции никак не сказалось на снижении темпов электронной регистрации ипотеки. „Коронакризис“ сделал для удалённых сделок с недвижимостью больше, чем самые продвинутые игроки рынка за последние несколько лет. Банки и застройщики уже не хотят возвращаться устаревшим бумажным процессам, так как для рынка удаленные сделки — способ снижать расходы, а для покупателя — удобство, прозрачность и безопасность», — разъясняет Алексей Макаров, гендиректор компании-разработчика платформы SmartDeal, которая занимается регистрацией электронных закладных.

Безопасность обработки персональных данных — ключевой критерий для 74% респондентов. Для 73% важно отсутствие возможностей для мошенничества с закладной. Для каждого второго в приоритете удобство сервиса онлайн-оформления сделки. Каждый пятый россиянин хотел бы потратить на оформление квартиры не более часа, при этом 26% опрошенных готовы ждать завершения сделки несколько дней. 47% считают нормальным, если оформление занимает до четырёх часов. При этом застройщику и банку 63% россиян готовы доверить регистрацию закладной, 44% — оформление страховки, а каждый третий — внесение изменений в закладные.

Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке просто в личном кабинете на raif.ru. Заявку рассмотрят в течение дня, и с момента её одобрения предложение будет доступно на протяжении трёх месяцев.

Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на сайте.