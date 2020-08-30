Рамзан Кадыров снял видео, чтобы поздравить Татарстан с Днем Республики

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своем официальном канале в Ютубе выложил видеоролик с поздравлениям Татарстану с Днем Республики. Видео сопровождают вырезки знаменательных моментов в жизни Татарстана.

"Братский Татарстан сегодня отмечает День республики. С давних времен наши регионы связывают крепкие братские, культурные и деловые отношения. Мы имеем общие духовные связи и историю. В Чеченской Республике всегда радуются успехам Татарстана в различных отраслях экономики. Республика Татарстан вносит огромный вклад в создание могущества и обороноспособности нашей Родины – России. Безусловно, это один из самых благополучных и процветающих субъектов нашей страны. Мы стремимся перенять его огромный опыт и знания." - говорится в тексте описания к видео.