«У Лебедева брали что ли?»: у Советского района Казани появился новый логотип

У Советского района Казани появился новый логотип, который презентовали в преддверии празднования Дня города и 100-летия ТАССР.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Казани, на его разработку был объявлен конкурс. Логотип должен быть не только эстетичным, но и мог бы практически применяться на мероприятиях района. В итоге на конкурсе победила работа местного архитектора Ильгиза Разетдинова.

"Главным символом логотипа является дракон – видоизмененный вариант Зиланта, изображенного на гербе Казани. Контуры Зиланта повторяют очертания границ района на карте. Логотип будет изображен в темно-синем цвете, а крылья дракона – в красном. Пластика круглых углов Зиланта, его стилизация напоминают детские рисунки. Шрифт имитирует заголовки советской эпохи, но выглядит современным", - пояснили в мэрии.

Как показал опрос в группе ProKazan.ru, горожане пока не поняли смысл нового логотипа.

"У Лебедева брали чтоли?"

"Какие-то огненные змеи или динозавры?", - недоумевают казанцы.

Добавим, что логотип планируется использовать в оформлении районных мероприятий, сувенирной продукции, в объявлениях и в социальных сетях.

Ранее казанцы не оценили логотип Казани, который разработал дизайнер Артемий Лебедев.