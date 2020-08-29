В Казани открыли вторую очередь набережной озера Кабан. Что здесь появилось?

Сегодня в Казани убрали ограждения со второй очереди набережной озера Кабан. Теперь она доступна для посетителей, сообщается в аккаунте общественного пространства в "Инстаграм".

Здесь возвели деревянный променад от "Планеты Фитнес" до улицы Назарбаева, а также пешеходный мост, соединяющий берега озера. Также на набережной появились три каскада фитоочистных сооружений, зона барбекю, где можно взять напрокат мангал, и пирс для занятий спортом. Около "Планеты Фитнес" организовали зону для функциональных тренировок, а также установили оборудование. Для тренировок доступны перекладины, канаты, кольца, штанги, гантели, гири и скакалки. Рядом с пирсом разместили гамаки и построили амфитеатр. Кроме того, на новом участке набережной возвели двухэтажное здание, в котором разместится школа гребных видов спорта. Здесь будут учебные классы, раздевалки и кафе.

Добавим, что архитекторами проекта выступило бюро "Архитектурный десант", проектировщиками - "КМТ Проектный отдел". Строительство второй очереди началось в 2019 году, изначально объект планировали сдать в конце мая 2020 года.