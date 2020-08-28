«Водителя на кол, пацана туда же»: казанцы «злорадствуют» над сбитым велосипедистом

Вчера вечером на перекрестке улицы Сибирский тракт и Журналистов водитель автобуса №36 сбил велосипедиста. Информация об этом ДТП первоначально появилась в социальных сетях.

На место аварии приехали врачи и спасатели МЧС. Ему оказали помощь, приободряя фразами:

"Красавчик, тебя даже автобус не сломал".

Однако в комментариях под видео люди напали на велосипедиста гораздо в большей степени, чем на водителя.

"Нечего делать велосипедистам на больших дорогах! Хотят покататься, для этого есть парки", - пишут они.

"Водителя на кол, пацана туда же. Велосипедисты-бич города. Любого города. Потому что для них закон не писан. И да, ГИБДД стоит усилить контроль над ними и всячески карать рублем и КоАП", - негодуют казанцы.

Они также отмечают, что многие велосипедисты ездят в наушниках и не спешиваются с велосипеда на пешеходных переходах. Лишь некоторые высказали негодование по поводу "вечно гоняющих" автобусов.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ, прокомментировал этот случай ДТП:

"Скорость автобуса при повороте направо была минимальной, велосипедист въехал в боковую часть автобуса, в тот момент, когда автобус поворачивал и удар пришелся в боковую часть. Возможности среагировать на неожиданно выехавшего на дорогу велосипедиста просто не было. Водитель вызвал спецслужбы и до их приезда пытался оказать помощь пострадавшему. Степень вины участников ДТП будет установлена следствием. Ассоциация АТП РТ желает пострадавшему молодому человеку скорейшего выздоровления".

Напомним, что в Казани водитель "БМВ" превысил скорость и сбил четырехлетнюю девочку прямо во дворе дома.