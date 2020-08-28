Казань в «ТАНЦАХ»: на въезде в город появилась странная табличка

Сегодня всех водителей, которые проезжали мимо знака на въезде в наш город, удивила внезапно появившаяся табличка «В ТАНЦАХ». В местных новостях и пабликах жители Казани обсуждают, что табличка может быть связана с популярным шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, однако на информационных табличках на въездах в населенные пункты реклама обычно не размещается.





Кстати, Казань действительно несколько раз засветилась в шоу «ТАНЦЫ»: в нем участвовали наши земляки Елизавета Мерикова, Джеми, Айгуль Хайруллина, Наталья Победа и Айрат Файзрахманов и многие другие.