У первых добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса, выявлены антитела

Антитела выявлены у четырех добровольцев, которые прошли испытания вакцины от коронавируса в научном центре "Вектор". Об этом в эфире Первому каналу рассказала ведущий научный сотрудник организации Светлана Усова.

"Серьезных нежелательных явлений, осложнений со стороны центральной нервной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы, мы таких реакций не наблюдали. Все проходит удачно… По четырем добровольцам были выявлены антитела", - сообщила она.

Напомним, что Владимир Путин зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса 11 августа. Ее создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи.