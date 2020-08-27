Путин высказался по поводу второй волны коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что России удастся избежать второй волны коронавируса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Но надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся", — сказал президент.

Также он рассказал, что в России один из самых низких показателей смертности от коронавирусной инфекции.

"Это ни что иное, как проявление готовности наших систем здравоохранения, возможности мобилизации и своевременности принимаемых решений по купируемости угроз", - отметил Путин.

Президент особо похвалил российских медиков, а также органы власти, и на федеральном уровне, и на региональном. По его мнению, именно они поспособствовали быстрой мобилизации в условиях пандемии.

"Во главу угла мы поставили главное - жизнь и здоровье людей", - сказал глава страны.

Путин высказал надежду, что пик заболевания пройден. Несмотря на это он обратился к гражданам с просьбой "по возможности" соблюдать меры специалистов, касающихся недопущения распространения вируса в дальнейшем.

Напомним, что сегодняшний день в России выявлено 975 576 заболевших. На территории Татарстана за последние сутки количество новых заражений равно 29-ти.