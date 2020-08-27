Со 2 сентября в Казани расширяется список разрешенных для авиаперелета зарубежных городов

2 сентября турецкий авиаперевозчик возобновит авиарейсы из международного аэропорта Казани им. Габдуллы Тукая в Стамбул. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Татарстана.

"На первом этапе жители Татарстана и ближайших регионов получат возможность отправиться в крупнейший город и главный культурный центр Турции три раза в неделю", - отметили в ведомстве.

В частности, пассажиров будут перевозить по понедельникам, средам и пятницам. Из Казани вылет назначен на 1.55, прибытие в Стамбул — в 5.50. Время вылета в обратном направлении − в 21.25, а прибытия в Казань − 1.00 следующего дня. Напомним, время в Турции совпадает с московским.

Напомним, что в Казани авиасообщение открылось 21 августа.