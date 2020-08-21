В Казани вновь начали летать международные авиарейсы

Правительство Российской Федерации внесло Казань, а также Калининград и Новосибирск, в перечень городов, из которых возобновлено международное авиасообщение. Об этом сообщается в министерстве транспорта РФ.

Полеты российских и иностранных авиакомпаний, по сообщению ведомства, могут осуществляться с 20 августа. Реализуются вылеты в Лондон, Стамбул, а также в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

Так, сегодня из аэропорта "Казань" состоялся первый международный рейс.

"Борт авиакомпании AZUR air направился в Анталью в 04:10. На борту находилось 238 пассажиров", - сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Напомним, что международное сообщение было закрыто в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.