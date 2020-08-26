Российская академия наук: вторая волна коронавируса будет тяжелее первой

Перспективы коронавирусной инфекции с академиком РАН, директором Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессором М.А. Пальцевым обсудил телеграмм-канал "Стопкоронавирус.ru".

"Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет и согласен с мнением по поводу тяжести заболевания как минимум потому, что во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет. С другой стороны, в популяции достаточно много людей, которые не восприимчивы к коронавирусу, то есть не заболевают, даже если заразились", - отметил профессор.

В подтверждение своим словам он привел данные истории, согласно которым обычно все пандемии имеют три волны.

"Исторически все вирусные пандемии протекали в три волны. Первая волна достаточно сильная, вторая – еще сильнее, а третья уже менее сильная за счет формирования коллективного иммунитета. Например, в три волны протекала испанка, которая была в начале прошлого века. Считается, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболеет более 60% населения, а когда переболеет 95%, инфекция исчезает. Это теоретические выводы, но их подтверждает большинство авторов, в том числе и практикующие врачи. Посмотрим. Вирус — новый, поэтому надо изучать, наблюдать, накапливать статистику", - рассказал спикер.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.