Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего на территории республики зарегистрировано 6367 случаев COVID-19, 57 из них скончались после заражения. Под наблюдением остаются 855 человек - это контактные и лица с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"У нас уже давно нет лиц, которые бы находились под наблюдением, прибывшие из-за рубежа", - отметила также представитель ведомства.

Напомним, что ранее стало известно, в каком случае в Татарстане могут снова ввести ограничения.