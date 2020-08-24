Стало известно, сколько еще в Татарстане придется носить маски

Маски в Татарстане сохранятся как минимум до конца марта. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

"Мы неоднократно говорили, что маски не снимем еще долго. Маски являются барьером для проникновения вирусных инфекций. Сейчас впереди ежегодный подъем заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом, который наложится на существующую заболеваемость коронавирусной инфекцией. Поэтому мы говорим, что этот сезон будет сложным. Маски мы отменять не будем. Масочный режим сохранится как минимум до окончания сезонного подъема гриппа и ОРВИ, а это конец марта", - заявила представитель ведомства.

Она также отметила, что масочно-перчаточный режим сохраняется для сотрудников предприятий всей сферы услуг. Это касается объектов общественного питания и персонала, продовольственной и непродовольственной торговли, а также любые места, где сотрудники взаимодействуют с посетителями.

Напомним, что сегодня была отменена самоизоляция для лиц старше 65-ти лет.