В Татарстане отменили режим самоизоляции для лиц старше 65-ти лет

С сегодняшнего дня, 24 августа, в Республике Татарстан отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65-ти лет. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил президент Рустам Минниханов.

Карантинные меры в отношении пожилой части населения были вызваны повышенным риском в условиях пандемии коронавируса. Эта категория людней находилась в самоизоляции дольше всех - с 26 марта и до сегодняшнего дня. Им рекомендовалось не покидать места жительства и ограничить нахождение на рабочем месте. Допускались поход в магазин за продуктами питания, с целью выбросить мусор,выгул домашних животных.

Напомним, что с 17 августа Татарстан вышел на третий период снятия ограничений по COVID-19, однако самоизоляция для людей старше 65-ти лет до этого дня продолжалась.