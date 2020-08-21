Авиакомпании почти в два раза снизили стоимость билетов из-за отсутствия спроса

Крупные российские авиакомпании существенно снизили цены на внутренние перелеты. Об этом передают "Ведомости", которые провели сравнение цен билетов из столицы в самые города России.

Оказалось, что билеты с вылетом в сентябре - октябре сейчас стоят на несколько десятков процентов дешевле, чем это было в начале лета. Это нетипичная ситуация, ведь чем ближе перелет, тем он обычно дороже.

Так, на 40% упала стоимость билетов до Краснодара (до 3600 руб.), Пермь (до 4000 руб.), Сочи (до 3000 руб.) и Новосибирск (до 7300 руб.)

На 25-35% подешевели билеты в Самару (до 4200 руб.), Казань (до 3600 руб.), Екатеринбург (до 4700 руб.) и Красноярск (до 9000 руб.).

На 10-20% снизились цены в Ростов-на-Дону (до 4000 руб.), Омск (до 5000 руб.), Волгоград (до 5000 руб.) и Иркутск (до 10 700 руб.).

По результатам сравнения, на прежней планке остались только цены на перелеты в Санкт-Петербург (2500 руб.) и Минеральные Воды (4000 руб.).

Вероятной причиной падения спроса является ухудшение финансового положения россиян из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, что сегодня в Казани начали летать международные рейсы. Первый самолет отправился в Анталью.