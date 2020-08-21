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В новый учебный год с новым смартфоном: скидки до 50% на смартфоны Samsung

21.08.2020, 12:35 1 prokazan.ru

В преддверии нового учебного года Билайн предлагает смартфоны Samsung с выгодой до 50%. Скидки действуют при покупке устройства в составе комплекта с услугами связи, аксессуарами и подпиской на «Амедиатеку» в сервисе «Билайн ТВ» на 6 месяцев.

Новое предложение рассчитано на тех, кто хочет сменить свои устройства на новые, более мощные, которые пригодятся и для учебы, и для развлечений в перерывах между занятиями.

В акции участвуют сразу 9 смартфонов Samsung, среди которых: Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A11, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy Note 10 lite, Samsung Galaxy S10 lite.

В комплект помимо нового смартфона также войдет один из тарифов линейки «Близкие люди» c большими пакетами минут и интернета или цифровых тарифов «Не один дома» с доступом к новинкам кино, музыки, журналам или облачному хранилищу, специальная опция на связь по акции, аксессуары, и доступ к подписке «Амедиатека» в составе сервиса Билайн ТВ на полгода. Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства.

Например, в акционный комплект вместе со смартфоном Samsung Galaxy А31 64Гб входит один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «4 500 рублей на связь по акции», аксессуары на сумму от 2 945 рублей и подписка «Амедиатека» в Билайн ТВ на полгода. Общая стоимость комплекта составит 16 990 рублей.

Количество товаров ограничено. Акция действует с 10 августа 2020 года по 20 сентября 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна на сайте.

До 20.09.2020 на территории РФ (кроме Республики Крым и г. Севастополь) в собственных офисах продаж Билайн предоставляется скидка 50% на смартфон Samsung Galaxy А31 64 ГБ при его покупке с аксессуарами на сумму 2945 руб. и комплектом услуг: опция «4500 руб. на связь по акции» на 6 мес., подключение ограниченного перечня тарифных планов и специальная подписка на 6 мес. в «Билайн ТВ» (12+). Полная стоимость комплекта — 16 990 руб. После 6 мес. специальная подписка в «Билайн ТВ» (12+) продлевается автоматически по стоимости 599 руб/мес. Цены с НДС. Количество оборудования по акции ограничено. Организатор акции ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и срок проведения акции в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на beeline.ru.

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комментарии

Русский обыватель
20
21 августа 2020
12:42
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Горожанин
17
21 августа 2020
12:52
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать

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