Стратегия развития реки Казанки: к 2030 году появится еще 12 парковых пространств

Презентация проекта состоялась в Доме Правительства РТ, приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, Мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, министр спорта РТ Владимир Леонов и другие.

Проект на 2020-2030 года представил архитектор, урбанист, специалист по устойчивому развитию, сооснователь студии Orchestra Design Эдуард Моро. Согласно ему, в Казани появятся еще 12 новых парков, среди которых парк "Старая Казанка", парк "Манзара", парк "Сады у Казанки", Фестивальный квартал, парк знаний, спортивный парк, парк "Урам", эконабережная на территории Русско-Немецкой Швейцарии, Савиновский парк, парк "Залив Казанки", экопарк "Су аланы" и парк пяти рек. Также появятся более 150-ти новых и обновляемых пешеходных маршрутов по прибрежным территориям.

Сам архитектор напомнил, что проект парка пяти рек вошел в ТОП-30 лучших проектов по России и успешно прошел на второй этап конкурса проектов развития экотуризма России.

"Проделана большая работа, получился очень хороший проект", - оценил Рустам Минниханов.

Сейчас проект доступен на онлайн-платформе kazanka.tatar. На этом же сайте жители города могут поделиться мнением о проекте и предложить свои идеи. На сегодня от горожан поступило уже более 600 предложений, сообщает пресс-служба Президента РТ.