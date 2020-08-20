Еще одного казанского активиста арестовали на 7 суток за акцию в поддержку Сергея Фургала

Вчера, 19 августа, Вахитовский районный суд Казани арестовал на 7 суток общественного деятеля Андрея Бояршинова. Об этом сообщила активистка Лиана Тимерханова.

Члена УИК с правом совещательного голоса признан виновным в организации акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сам Бояршинов к такому исходу был готов. На днях он сообщил: "У меня статья 20.2 часть 2. Жду вызова повесткой". Указанная статья вменяется организаторам акции, однако ранее он сам говорил о том, что его выход в поддержку Хабаровска был одиночным пикетом.

"Люди пришли, хотя я собирался провести одиночное пикетирование с плакатом "Я/Мы Хабаровск", пока он не был грубо и абсолютно незаконно прерван полицейскими. Так же незаконно я был потом задержан. Но это привычная практика и для российской полиции, и для татарстанской", - рассказал Андрей Бояршинов корреспонденту ProKazan.ru.

Напомним, что акции в поддержку арестованного Сергея Фургала проходят по всей России с 11 июля. Первоначально в мероприятии участвовали только сами жители Хабаровска, однако постепенно другие регионы начали поддерживать хабаровчан в их борьбе за возвращение губернатора на пост. В Казани акция прошла 1 августа на улице Баумана под названием #кормимголубей. По ее итогам были задержаны пять человек. Один из них, активист Никита Храмов, уже получил аналогичный срок ранее.