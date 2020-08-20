Самым богатым в силовых структурах России оказался заместитель министра МВД

Заместитель главы МВД Виталий Шулика в 2019 году заработал больше всех в силовых структурах. Об этом сообщают РБК.

Самые большие доходы за прошедший год среди руководства российских силовых структур задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика. Сумма его личного дохода - 26,7 миллионов рублей. Это следует из деклараций чиновников, опубликованных на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии. ПРичем в 2018 году доход правоохранителя составил чуть более 4 миллионов рублей. Имущесто за это время не изменилось. В собственности у него остаются четыре участка,жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Среди глав ведомств РФ больше всех заработал директор ФСБ Александр Бортников - это 19 миллионов рублей. Среди следователей СК - Сергей Бедин с доходом в 16,7 миллионов рублей. Он руководит делом о коррупции в ФСБ.