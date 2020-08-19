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Игры на скорости 5G: Билайн запустил пилотную зону связи пятого поколения в Санкт-Петербурге

19.08.2020, 15:50 0 prokazan.ru

Билайн совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустили пилотную зону 5G в Санкт-Петербурге в городском пространстве СевКабель Порт. На примере популярных компьютерных игр в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming и специально разработанной игры в виртуальной реальности жители и гости города могут протестировать в действии возможности сетей пятого поколения.

Пилотная зона 5G Билайн впервые была развернута в Санкт-Петербурге на длительное время, а тестирование будет доступно обычным пользователям. Для организации пилотной зоны Билайн используется коммерческое оборудование Nokia, включая системный модуль и активные антенные системы 5G AirScale и 5G/Wi-Fi роутер (CPE*) на базе модемной радио системы Qualcomm® Snapdragon™ X55. Чтобы продемонстрировать возможности сетей 5G в Санкт-Петербурге, Билайн получил временное разрешение на использование частот в миллиметровом диапазоне (26-28 ГГц).

Зона 5G Beeline Gaming

В этой зоне пользователи смогут поиграть в популярные компьютерные игры, представленные в облачном игровом сервисе Beeline Gaming на разных устройствах: ноутбуках, Android-планшетах, SmartTV, смартфонах или на собственных мобильных девайсах. Доступ к сети пятого поколения для смартфонов будет организован с помощью Wi-Fi-роутера 5G CPE (Customer Premises Equipment), для игровых приставок, ноутбуков и мониторов - с помощью широкополосного доступа в интернет от Билайн. В сервисе представлено более 550 требовательных и популярных компьютерных игр, часть из которых является бесплатными.

Компьютерные игры являются одной из самых требовательных к пользовательскому оборудованию и каналам связи развлекательных сфер. Облачный сервис Beeline Gaming работает на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA и позволяет запускать современные требовательные игры с ультранастройками** на любых компьютерах – использование мощных удаленных серверов делает реальной игру на слабых и устаревших устройствах. Для игры в «облаке» одним из важнейших параметров являются низкие задержки и высокая скорость передачи данных. Сети пятого поколения полностью обеспечивают необходимые для игроков параметры, которые ранее можно было получить только при проводном подключении.

Зона 5G VR Gaming

В этой зоне игроки смогут сразиться друг с другом в виртуальном пространстве. Многопользовательская игра в жанре «шутер», которую создала команда District Zero Studios, будет проходить в формате PvP (игрок против игрока) со свободным перемещением.

Очки виртуальной реальности последнего поколения Oculus Quest в сочетании с последними технологиями беспроводной сети передачи данных от Билайн, интегрированные командой District Zero Studios|OVRPOWER*** для многопользовательского сценария, переносят игроков в виртуальный мир. Часть локаций виртуального мира специально созданы похожими на площадку Билайн на пространстве СевКабель. Такая комбинация технологий создает для игроков ощущение полного погружения и дает возможность свободно перемещаться без лишних проводов и громоздкого оборудования.

Комплекты оборудования в этой зоне будут подключены к сетям 5G и помогут игрокам получить новый пользовательский опыт: они демонстрируют преимущества новых технологий, таких как высокая скорость передачи данных и низкая задержка.

Низкая задержка - одно из ключевых преимуществ сетей 5G для контента виртуальной реальности. Пользователи активных VR-игр могут испытывать неприятные ощущения, связанные с работой вестибулярного аппарата, если происходит задержка отображения картинки, и система недостаточно оперативно реагирует на действия игрока в реальном мире. Технология 5G полностью нивелирует такие ситуации за счёт низкой задержки и полной синхронизации между изображением в очках и откликом на действия пользователя, а также обеспечивает четкую синхронизации между игроками и каждым объектом взаимодействия.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:

«Билайн продолжает тестирование возможностей сетей пятого поколения в разных городах страны. В Санкт-Петербурге мы впервые запускаем пилотную зону 5G на столь длительное время с возможностью для пользователей протестировать преимущества нового стандарта связи на реальных продуктах компании. Игры – одна из наиболее популярных у наших клиентов сфер развлечений, где уже сегодня востребованы преимущества сети 5G».

* Wi-Fi роутер (CPE), Customer Premises Equipment – абонентское оборудование

** На основании требований игр, вышедших в 2020 году и ранее.

*** Партнеры Билайн по разработке и реализации проектов с применением виртуальной и дополненной реальности на сетях связи 5G

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