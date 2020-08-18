В Казани водитель сбил 7-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на красный свет

Вчера вечером, 17 августа, в казани на улице Чатаева водитель автомобиля SUV Vortex сбил 7-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Казани.

Известно, что ДТП произошло в 22:10 напротив дома № 35 по улице Четаева. Девочка переходила дорогу по зебре на красный сигнал светофора. 23-летний водитель не успел среагировать и совершил наезд. В результате девочка получила перелом правого плеча со смещением.



Судя по появившемуся в социальных сетях видео, рядом с ребенком находилась мать.