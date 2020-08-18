Модель из Казани украла из депутатского сейфа 22 млн. рублей. Ее приговорили к четырем годам тюрьмы

Вчера московский суд приговорил к 4 годам лишения свободы модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника. Они украли болле 22 миллионов рублей из сейфа депутата Государственной думы от ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом сообщают "РИА Новости". Соответствующий документ также имеется на сайте судов города Москвы.

Согласно данным издания, в ходе обвинительного приговора стало известно, что Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Когда девушка узнала, что депутат планирует обратиться в полицию, она выманила его для разговора в безлюдное место. Синтюрева и ее сообщник угрожали убийством, требовали молчать, также Дудаев избил депутата. До сегодняшнего дня в адрес политика приходят угрозы, однако авторство не установлено.

Свою вину Синтюрева и Дудаев не признали. Девушку после двух месяцев под домашним арестом отпустили на свободу. Отбывать наказание она будет после того, как ее ребенок достигнет возраста 14 лет. Сообщник остался под стражей.