На 154% вырос спрос на услуги нянь в Казани за первую неделю августа. Для сравнения аналитики «Авито Услуг» приводят данные начала июня, сообщается в релизе компании. Положительная динамика зафиксирована практически во всех крупных российских городах, больше всего — в Екатеринбурге (+275%), Ижевске (+188%).



«В начале лета многие россияне работали удаленно, а как только появилась возможность, они отправились в отпуска по стране. К осени многие возвращаются к обычному рабочему графику», — пояснили авторы исследования.



В среднем по России спрос вырос на 61%, предложение — на 2%, сообщили в Авито.

