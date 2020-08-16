На 154% вырос спрос на услуги нянь в Казани за первую неделю августа. Для сравнения аналитики «Авито Услуг» приводят данные начала июня, сообщается в релизе компании. Положительная динамика зафиксирована практически во всех крупных российских городах, больше всего — в Екатеринбурге (+275%), Ижевске (+188%).
«В начале лета многие россияне работали удаленно, а как только появилась возможность, они отправились в отпуска по стране. К осени многие возвращаются к обычному рабочему графику», — пояснили авторы исследования.
В среднем по России спрос вырос на 61%, предложение — на 2%, сообщили в Авито.
Неожиданная востребованность: в Казани в разы чаще стали прибегать к услугам няни
Спрос в разы превышает предложение
На 154% вырос спрос на услуги нянь в Казани за первую неделю августа. Для сравнения аналитики «Авито Услуг» приводят данные начала июня, сообщается в релизе компании. Положительная динамика зафиксирована практически во всех крупных российских городах, больше всего — в Екатеринбурге (+275%), Ижевске (+188%).
читайте также:В Казани обнаружили мертвую женщину, сидящую на стуле перед церковью
10-летняя девочка травмировала голову на поле для Сабантуя. Следственный комитет проведет проверку
«Ну ты понял как бы это самое»: Казань попала в топ-20 по использованию слов-паразитов
Валиуллин победил: суд восстановил на работе челнинского учителя-оппозиционера
Видео: тиктокеры из Казани выпустили пародию на клип Моргенштерна
С 1 сентября в казанских школьных столовых детей будут кормить по-новому
Дмитрий Квартальнов, тренер «Ак Барса» заболел коронавирусом
Видео из соцсетей: в Казани толпа водителей устроила драку прямо на дороге
«Тяжело и кайфово»: Рина Гришина и Игорь Стам рассказали ProKazan, как их «выжал» новый сериал ТВ-3
В Казани бомж ограбил мужчину в подземном переходе
В Казани мужчина побил полицейских за то, что правоохранители эвакуировали его машину
Рустам Минниханов рассказал, в каком формате в Татарстане начнут учебный год
18-летний водитель в центре Казани спровоцировал тройное ДТП
Роспотребнадзор Татарстана рассказал, за чей счет школы должны быть обеспечены термометрами
В травматологии РКБ и Госпитале ветеранов войн в Казани закроют ковидные стационары
В Казани отменили остановку «Центральный стадион»
В Татарстане ищут 17-летнего парня, который пропал в Перми
В Казани на троллейбусе №1 временно отменили семь остановок
В Казани на озере Комсомольское погиб мужчина. Он упал в нескольких метрах от берега
В Казани мальчик проткнул руку и повис на заборе
Главное за день в Татарстане: третий этап снятия ограничений, беспилотное метро и аномальные холода
комментарии