«Ну ты понял как бы это самое»: Казань попала в топ-20 по использованию слов-паразитов

Больше всего лишних и бессмысленных словечек слетает с языка горячих жителей Краснодара и суровых челябинцев. Казань - на скромном 15-м месте.

Казань попала в ТОП-20 городов России по употреблению слов-паразитов. Необычный рейтинг подготовило исследовательское агентство Zoom Market. По данным федерального социологического опроса, проведённого в августе этого года, лишние и бессмысленные словечки чаще всего употребляют жители Краснодара, Липецка и Челябинска.

Рейтинг российских городов по употреблению населением слов-паразитов:

Город Место в рейтинге городов: Краснодар 1 место Липецк 2 место Челябинск 3 место Брянск 4 место Саратов 5 место Омск 6 место Воронеж 7 место Ростов-на-Дону 8 место Симферополь 9 место Екатеринбург 10 место Уфа 11 место Москва 12 место Нижний Новгород 13 место Самара 14 место Казань 15 место Пермь 16 место Санкт-Петербург 17 место Волгоград 18 место Новосибирск 19 место Томск 20 место

Ранжирование было сформировано на основании трех вопросов: вы часто употребляете слова-паразиты? Какие из них вы употребляете чаще всего? Выберите их списка слова-паразиты которые вы употребляете чаще всего?

Как выяснилось самыми популярными словами-паразитами в России стали: «блин» (и производные) (1), «типа» (2), «как бы» (3), «короче» (4), «на фиг» (и производные) (5), «ну» (6) и «это самое» (7).