«Ну ты понял как бы это самое»: Казань попала в топ-20 по использованию слов-паразитов

Больше всего лишних и бессмысленных словечек слетает с языка горячих жителей Краснодара и суровых челябинцев. Казань - на скромном 15-м месте.
Казань попала в ТОП-20 городов России по употреблению слов-паразитов. Необычный рейтинг подготовило исследовательское агентство Zoom Market.
По данным федерального социологического опроса, проведённого в августе этого года, лишние и бессмысленные словечки чаще всего употребляют жители Краснодара, Липецка и Челябинска.
Рейтинг российских городов по употреблению населением слов-паразитов:
|
Город
|
Место в рейтинге городов:
|
Краснодар
|
1 место
|
Липецк
|
2 место
|
Челябинск
|
3 место
|
Брянск
|
4 место
|
Саратов
|
5 место
|
Омск
|
6 место
|
Воронеж
|
7 место
|
Ростов-на-Дону
|
8 место
|
Симферополь
|
9 место
|
Екатеринбург
|
10 место
|
Уфа
|
11 место
|
Москва
|
12 место
|
Нижний Новгород
|
13 место
|
Самара
|
14 место
|
Казань
|
15 место
|
Пермь
|
16 место
|
Санкт-Петербург
|
17 место
|
Волгоград
|
18 место
|
Новосибирск
|
19 место
|
Томск
|
20 место
Ранжирование было сформировано на основании трех вопросов: вы часто употребляете слова-паразиты? Какие из них вы употребляете чаще всего? Выберите их списка слова-паразиты которые вы употребляете чаще всего?
Как выяснилось самыми популярными словами-паразитами в России стали: «блин» (и производные) (1), «типа» (2), «как бы» (3), «короче» (4), «на фиг» (и производные) (5), «ну» (6) и «это самое» (7).
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