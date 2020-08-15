В Казани задержали «решальщика», обещавшего подкупить судью

В Казани предъявили обвинение 56-летнему мужчине, который по версии следствия обещал подкупом судьи смягчить наказание. Фигурант уголовного дела обратился к супруге подозреваемого в мошенничестве мужчины и предложил ей за 10 миллионов рублей договориться с судьей о смягчении наказания. Женщина смогла предложить "решальщику" лишь 6 миллионов, на что тот согласился. Но одновременного дама сообщила обо всем в правоохранительные органы. При передаче аванса в размере 2 миллионов рублей злоумышленник был задержан.

Задержанному предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Вину в совершении преступления мужчина не признал, сообщает СУ Следственного комитета по Татарстану.

Напомним, что недавно в Татарстане по подозрению в получении взяток задержали начальника колонии.