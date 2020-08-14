В Казани бомж ограбил мужчину в подземном переходе

Жителя Казани ограбил бомж в подземном переходе на Ямашева.

По данным МВД РТ, 25-летний молодой человек обратился в отдел полиции "Ямашевский" и сообщил, что неизвестный отобрал у него деньги и телефон. Потерпевший пытался догнать злоумышленника и вернуть свои вещи, однако тот ударил его и сбежал. Сумма причиненного ущерба, по словам потерпевшего, составила 5 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего подозреваемого, им оказался мужчина без определенного места жительства. Он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".