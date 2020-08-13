В Казани на озере Комсомольское погиб мужчина. Он упал в нескольких метрах от берега

На озере Комсомольское в Дербышках сегодня утром погиб мужчина. Об этом сообщили в МЧС республики.

По информации ведомства, в 10.15 по системе «112» поступило сообщение о том, что за территорией пляжа озера утонул мужчина. Спасатели ОСВОД, дежурившие на пляже, в одном метре от берега с поверхности воды извлекли и передали сотрудникам правоохранительных органов тело погибшего. Его личность устанавливается, на вид мужчине около 50 лет.

При уточнении информации установлено, что во время купания на противоположной стороне от пляжа, мужчина, выходя из воды, упал вблизи берега. В МЧС также отметили, что на озере Комсомольское имеется место отдыха вблизи водного объекта, оно оборудовано для купания. Аншлаги о запрете купания установлены.