В Казань прибыл вывозной рейс из Ташкента. Прилетели 196 человек

Накануне, 12 августа, в Казани приземлился борт из Ташкента. Вывозным рейсом в столицу Татарстана прибыли 196 человек, сообщила на онлайн-брифинге замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, 28 пассажиров - это жители республики, остальные - из 35 регионов России. В аэропорту все пассажиры прошли санитарно-карантинный контроль, признаков заболеваний и повышенной температуры выявлено не было. Всем прибывшим вручили уведомления о необходимости в течение 3 дней сдать тест на COVID-19.

Напомним, на сегодняшний день в РТ число выявленных с начала пандемии случаев коронавируса приближается к 6 тысячам, умер 51 человек. За минувшие сутки прибавилось 29 случаев, четыре из них - завозные.